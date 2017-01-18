Путем активных действий

Гибрат Валиев,

судья САС г. Семея

Мелкое хулиганство это административное правонарушение, посягающее на общественный порядок.

Хулиганство в зависимости от степени общественной опасности разделяется на мелкое и особо злостное. Каждому их этих видов хулиганства свойственны определенные признаки. Поэтому правильное отражение одного вида хулиганства от другого представляет большой теоретический и практический интерес. Ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях РК и постановление № 5 Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 27 июля 1995 г. к мелкому хулиганству относят нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, если эти действия по своему характеру не влекут применения мер уголовного наказания.

Мелкое хулиганство свидетельствует о низкой культуре нарушителя, его эгоизме, пренебрежении интересами общества, других людей, его окружающих, об игнорировании правил приличия и благопристойности. С объективной стороны мелкое хулиганство представляет собой действие, нарушающее порядок и спокойствие граждан. Такими действиями являются, в частности, нецензурная брань в общественных местах и оскорбительное приставание к гражданам. Перечень таких действий этим не исчерпывается, что подчеркивается словами статьи «и другие подобные действия».

С субъективной стороны мелкое хулиганство характеризуется умыслом, обычно прямым. Лицо сознает, что его действия противоправны, оно предвидит, что в результате их совершения будут нарушены общественный порядок и спокойствие граждан, и желает этого. Но возможны случаи, когда нарушитель не желает этого, но сознательно допускает. В таких случаях мелкое хулиганство совершается с косвенным умыслом. Элементом субъективной стороны мелкого хулиганства является мотив удовлетворения потребностей самоутверждения путем игнорирования достоинства других людей.

При совершении мелкого хулиганства нарушается общественный порядок, однако не грубо и не столь явно, как при уголовно наказуемом хулиганстве. Мелкое хулиганство причиняет незначительный ущерб общественному спокойствию, чести и достоинству граждан. Совершая мелкое хулиганство, виновный, как и при уголовно наказуемом хулиганстве, проявляет неуважение к обществу, но не столь явно. В отличие от злостного неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел мелкое хулиганство может быть совершено только путем активных действий. Нарушение общественного порядка составляет сущность мелкого хулиганства, в какой бы форме оно не проявлялось.

Наиболее распространенной формой мелкого хулиганства является нецензурная брань более 50 процентов. Сквернословие, строящееся на неуважении человека человеком, во всех его проявлениях нарушает общественную нравственность, чувство стыдливости, создает обстановку, благоприятную для возникновения драк и других антиобщественных проявлений. Нецензурные выражения, произнесенные в общественном месте, следует относить, как правило, к мелкому хулиганству.

Нередко мелкое хулиганство совершается в форме оскорбительного приставания к гражданам. Оскорбительное приставание к гражданам может рассматриваться как мелкое хулиганство лишь тогда, когда оно связано с нарушением общественного порядка и неуважением к обществу. Под оскорбительным приставанием понимается навязчивое поведение виновного, сопряженное с совершением действий, унижающих честь и достоинство граждан, например различные недостойные предложения, насильственное держание за руки, срывание головного убора и т.п.

К мелкому хулиганству закон относит и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Но не раскрывает содержания этого понятия. Практика к другим подобным действиям относит поступки, нарушающие общественный порядок и выражающие неуважение к обществу, например, неприличное телодвижение, написание нецензурных слов и изображение неприличных рисунков на домах, заборах, пение неприличных песен, нарушение тишины, насильственное вторжение в общественное место вопреки запрещению лиц, призванных следить за порядком, умышленная в целях озорства быстрая езда на автомашинах и мотоциклах по лужам в населенных пунктах и иных общественных местах, срывание стенных газет, плакатов, навязчивые телефонные звонки, натравливание собак, причинившие материальный ущерб в небольших размерах и др.

Судьи в ряде случаев к мелкому хулиганству относят незначительные насильственные действия над гражданами, повреждение малоценного имущества не общественно опасным способом, если эти действия не сопровождались грубым нарушением общественного порядка.

Некоторые ученые полагают, что подобного рода действия выходят за рамки мелкого хулиганства. Представляется, что эти возражения ошибочны. Действия виновного, выразившиеся в повреждении малоценного имущества не общественно опасным способом или незначительном насилии над гражданами, если они не сопровождались грубым нарушением общественного порядка и не причинили существенного вреда охраняемым законом правам и интересам граждан, не образуют состава преступления. Поэтому при определенных условиях они могут рассматриваться как мелкое хулиганство.

Как и за любое административное правонарушение, ответственность за мелкое хулиганство наступает с 16-летнего возраста.