Новый министр национальной экономики: Нужно быть честным и тогда все получится

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса Парламента РК прокомментировал вопросы представителей прессы о его предшественниках, работе и возрасте, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. Нужно работать самому, хорошо, ответственно, честно и выполнять те поручения, которые исходят от руководства. Быть честным по отношению к своим сотрудникам, честным по отношению к обществу, гражданам и тогда все получиться», - сказал он.

В то же время Т. Сулейменов высказался по поводу того, что в последнее время появилось много «молодых министров».

«Я бы себя не отнес к молодым, хотя знаете что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширила границы молодости чуть ли не до 50 лет. Поэтому, наверное, у нас весь кабинет министров будет считаться молодым», - пояснил глава ведомства.

«На мой взгляд, стандартный специалист, который вышел в 22 года, и сейчас мне будет 39 лет, имеет определенный 17-18 летний опыт работы и его уже трудно назвать молодым. Все зависит от личности. Мне кажется, это как раз тот возраст, когда уже есть опыт и в тоже время креативность идей», - добавил он.

При этом министр озвучил, в чем заключается, на его взгляд, преимущество молодых руководителей.

«Но самое главное, я бы отметил в следующем - те министры, которые примерно этого же возраста, росли, воспитывались и возмужали уже в условиях независимого Казахстана, то есть у них видение уже сугубо казахстанское. Может быть, нам некоторые вопросы легче даются с точки зрения нового мира и технологий», - заключил Т.Сулейменов.

Напомним, недавно Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Он задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев якобы тратил на личные нужды. Ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». По фактам получения взяток также ведется досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT»

Ксения Давыдова