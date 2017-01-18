Новый министр нацэкономики обещал выучить казахский за полгода
18 января 2017, 13:44
"В Москве провел пять лет, забыл родной язык".
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов пообещал в течение шести месяцев выучить казахский язык.
Напомним, в декабре прошлого года Сулейменов был назначен министром национальной экономики РК. С 2012 года он занимал должность министра по экономике и финансовой политике коллегии Евразийской экономической комиссии.
"В Москве провел пять лет, забыл родной язык. Но в течение шести месяцев выучу", — сказал Сулейменов на казахском журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса в среду.
Журналисты также напомнили министру о том, что два его предшественника на данном посту ушли при скандальных обстоятельствах. Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев потерял кресло после возбуждения коррупционного уголовного дела, а предшественник Бишимбаева Ерболат Досаев подал в отставку после земельных митингов.
Сулейменов ответил на вопрос, не настораживают ли его такие обстоятельства.
"Очень сложный персональный вопрос. Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. Нужно работать самому хорошо, ответственно, честно, выполнять поручения, которые есть от руководства, быть честным по отношению к своим сотрудникам, обществу, гражданам, и тогда все получится", — сказал он.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik/Болат Шайхинов
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