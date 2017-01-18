Новый министр нацэкономики обещал выучить казахский за полгода

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов пообещал в течение шести месяцев выучить казахский язык.





Напомним, в декабре прошлого года Сулейменов был назначен министром национальной экономики РК. С 2012 года он занимал должность министра по экономике и финансовой политике коллегии Евразийской экономической комиссии.





"В Москве провел пять лет, забыл родной язык. Но в течение шести месяцев выучу", — сказал Сулейменов на казахском журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса в среду.





Журналисты также напомнили министру о том, что два его предшественника на данном посту ушли при скандальных обстоятельствах. Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев потерял кресло после возбуждения коррупционного уголовного дела, а предшественник Бишимбаева Ерболат Досаев подал в отставку после земельных митингов.





Сулейменов ответил на вопрос , не настораживают ли его такие обстоятельства.





"Очень сложный персональный вопрос. Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. Нужно работать самому хорошо, ответственно, честно, выполнять поручения, которые есть от руководства, быть честным по отношению к своим сотрудникам, обществу, гражданам, и тогда все получится", — сказал он.



