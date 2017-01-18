Подозреваемый в исполнении теракта в Стамбуле находился в розыске в Узбекистане

Спецслужбы Узбекистана заявили, что Машарипов выехал из Узбекистана 6 лет назад. Там он также числился в списке террористов.

Подозреваемый в исполнении теракта в ночном клубе Стамбула узбекского происхождения Абдулгадир Машарипов находился в розыске в Узбекистане за связь с террористической организацией в Афганистане, сообщает CA-NEWS (UZ) со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.





Спецслужбы Узбекистана заявили, что Машарипов выехал из Узбекистана 6 лет назад. Там он также числился в списке террористов. Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан был зарегистрирован в Коканде, сообщают узбекские власти в ходе обмена информацией с турецкими коллегами.





По данным телеканала, арестованный искал зарубежного отправителя террористической группировки «Исламское государства», чтобы выехать в Сирию после теракта в новогоднюю ночь в клубе Стамбула.





По данным турецкой полиции, Абулкадир Машарипов нелегально въехал в Турцию в январе 2016 года со стороны Ирана. Он говорит на четырех иностранных языках - русском, китайском, арабском и турецком.





Машарипов был женат, у него было двое детей, его супругу арестовали на прошлой неделе в Малтепе, одном из районов провинции Стамбул. В заявлении для полиции жена Машарипова сказала, что он попрощался с ней и детьми и покинул их в ночь на 1 января, когда и было совершено нападение на ночной клуб. Полуторогодовалую дочь Машариповых забрали турецкие власти. Их четырехлетний сын, как сообщил губернатор Стамбула, был с подозреваемым в момент задержания.





Полиция провела рейд в западном пригороде Стамбула Эсеньюрт. Вместе с Машариповым были арестованы еще четыре человека - выходец из Ирака и три женщины - из Сенегала, Египта и Сомали.





При аресте были обнаружены оружие, боеприпасы, два дрона и около $200 тысяч наличными. По данным турецкий властей, Машарипов часто менял места проживания как до нападения, так и после него. Все время, пока велся поиск напавшего на ночной клуб, он находился в Стамбуле.



