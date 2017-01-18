Подозреваемый в исполнении теракта в Стамбуле находился в розыске в Узбекистане
18 января 2017, 13:44
Спецслужбы Узбекистана заявили, что Машарипов выехал из Узбекистана 6 лет назад. Там он также числился в списке террористов.
Подозреваемый в исполнении теракта в ночном клубе Стамбула узбекского происхождения Абдулгадир Машарипов находился в розыске в Узбекистане за связь с террористической организацией в Афганистане, сообщает CA-NEWS (UZ) со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.
Спецслужбы Узбекистана заявили, что Машарипов выехал из Узбекистана 6 лет назад. Там он также числился в списке террористов. Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан был зарегистрирован в Коканде, сообщают узбекские власти в ходе обмена информацией с турецкими коллегами.
По данным телеканала, арестованный искал зарубежного отправителя террористической группировки «Исламское государства», чтобы выехать в Сирию после теракта в новогоднюю ночь в клубе Стамбула.
По данным турецкой полиции, Абулкадир Машарипов нелегально въехал в Турцию в январе 2016 года со стороны Ирана. Он говорит на четырех иностранных языках - русском, китайском, арабском и турецком.
Машарипов был женат, у него было двое детей, его супругу арестовали на прошлой неделе в Малтепе, одном из районов провинции Стамбул. В заявлении для полиции жена Машарипова сказала, что он попрощался с ней и детьми и покинул их в ночь на 1 января, когда и было совершено нападение на ночной клуб. Полуторогодовалую дочь Машариповых забрали турецкие власти. Их четырехлетний сын, как сообщил губернатор Стамбула, был с подозреваемым в момент задержания.
Полиция провела рейд в западном пригороде Стамбула Эсеньюрт. Вместе с Машариповым были арестованы еще четыре человека - выходец из Ирака и три женщины - из Сенегала, Египта и Сомали.
При аресте были обнаружены оружие, боеприпасы, два дрона и около $200 тысяч наличными. По данным турецкий властей, Машарипов часто менял места проживания как до нападения, так и после него. Все время, пока велся поиск напавшего на ночной клуб, он находился в Стамбуле.
Полиции стали известны пять адресов, где, предположительно, он мог находиться. Один из них оказался верным. Соседи по пятиэтажному дому, в одну из квартир которого подозреваемый вселился за три дня до задержания, говорят, что он не попадался им на глаза.
Сообщается, что выследить преступника удалось благодаря наблюдению за членом ИГ в другой провинции Турции. В частности, операции против ИГ прошли, помимо Стамбула, в Измире и Конье. В квартире полиция также обнаружила четырехлетнего сына Машарипова, которого власти взяли под временную защиту, как и жену террориста, проживающую в одном из районов Стамбула.
Машарипов пытался оказать сопротивление полиции, во время захвата спрятался под кровать. Когда стражи порядка выводили его из здания, некоторые местные жители заявили о желании устроить самосуд над преступником.
Напомним, в ночь на 1 января 2017 года мужчина открыл огонь в клубе Reina. Погибли 39 человек, 65 человек были ранены. Ответственность за нападение на клуб взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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