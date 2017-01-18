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Модное фортепиано Асель Абилсеитовой

18 января 2017, 13:49

Одна из основных целей Асель – популяризация казахстанского исполнительского искусства за рубежом.


«Классика в моде!» – справедливо утверждают в театре «Астана Опера». Именно так называется концерт из цикла «Его Величество Рояль», который состоится 28 января в Камерном зале театра. В этот вечер талантливая казахстанская пианистка, выпускница Королевской академии музыки в Лондоне Асель Абилсеитова (Швейцария) представит слушателям интересную программу, сообщает пресс-служба театра.

Сегодня молодая исполнительница ведет активную концертную деятельность, успешно выступая в залах Казахстана, Великобритании, Италии, Германии, Швейцарии и Франции и других странах. Одна из основных целей Асель – популяризация казахстанского исполнительского искусства за рубежом.



А. Абилсеитова является обладателем магистерской степени Высшей школы музыки Базеля (Швейцария, класс Ф. Гамба). Она брала уроки и мастер-классы у таких известных музыкантов, как Дж. О’Коннор, П. Девойон, Е. Судьбин, С. Кроуфорд-Филлипс; сотрудничала с Я. Шмольком, Л. Чилингиряном, М. Венгеровым и др.

Слушателям предложат знаменитые Прелюдии соч. 23 великого композитора, гениального пианиста Сергея Рахманинова. Фортепианные прелюдии С. Рахманинова отличаются масштабностью, «концертностью» фактуры и яркой образностью музыки. Прозвучит Сюита «В тумане» одного из известных композиторов Чехии Леоша Яначека. Критики называют музыку чешского классика удивительно современной и свежей, вместе с тем – «горячей, увлекающей за собой и изменчивой, как сама жизнь». Будет исполнена Соната для фортепиано №1, фа-диез минор, соч. 11 Роберта Шумана, посвященная блестящей пианистке, его супруге Кларе Вик. Сочинение характеризуют выразительные, порой внезапные контрасты и переходы, интенсивность, свобода, а также блестяще объединенные романтические и классические нормы развития.

Начало в 18.00, стоимость билетов – 2000 тенге.



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