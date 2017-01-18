Более 16% детей дошкольного возраста страдают различными заболеваниями

По данным Министерства здравоохранения и социального развития РК, 16,5% дошкольников страдают различными заболеваниями, к 15-летнему возрасту доля детей с хроническими заболеваниями увеличивается до 20,3% , сообщает , сообщает Zakon.kz.





«Сегодня медицина, особенно частные клиники нацелены не на оздоровление человека, а на добычу средств. Чем больше человек болеет, тем больше отдает денег на лечение. Таки образом, больной человек приносит прибыль всей этой системе. А ведь должно быть наоборот, общество и государство должно быть обеспокоено профилактикой заболеваний. Сегодня 16% дошкольников имеют патологические изменения здоровья. Дети рождаются здоровыми, неправильное питание, незнание правил здорового образа жизни приводит к тому, что дети приобретают множество заболеваний еще до начала обучения в школе», - рассказал общественный деятель, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК Мурат Абенов.









Сегодня коалиция активного и здорового долголетия VitAlem анонсировала программу по оздоровлению школьников "Баламан". Целью коалиции является сохранение и укрепления здоровья путем внедрения повысить активной детей и улучшить информированность среди школьников, родителей и школьных работников в сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения.





«Самое большое количество самоубийств среди казахскоязычной молодежи происходит в сельской местности. Казалось бы традиционные семьи, чистый воздух и здоровые продукты. Но ведь имеет значение и психологическое здоровье, а мы за ним не следим. Должны признать, что система профилактики упущена», - подытожил Абенов.





Пилотная программа по оздоровлению внедряется в четырех общеобразовательных школах Алматы и Астаны. В южной столице это школы №169 и №152, где в основном учатся дети из социально уязвимых слоев населения, в Астане школа № 65, где обучаются дети с особыми потребностями и школа №49 находящаяся в часе езды от города.





В этих школах будут действовать бесплатные спортивные факультативы, тренинги для учителей по улучшению школьной программы для продвижения и развития здоровья.





В планах организаторов строительство спортивной инфраструктуры и теплиц за счет спонсорских средств.





Как отметил руководитель Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, человеческий капитал - это не только его образование и опыт, а прежде всего, здоровье. Чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать минимальные правила.





«Чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать элементарные правила, - сказал он.- Соблюдать нормы физической активности можно ежедневно совершать минимум получасовые прогулки быстрым шагом. Соблюдать гигиену питания, не есть на завтрак бешпармак, а больше употреблять фруктов богатых клетчаткой, меньше быстроусвояемых углеводов и трансжиров. Высыпаться, спать по 7-8 часов в сутки. Не пренебрегать половой жизнью. И, конечно же, общаться, развивать интеллект».



