В Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили школьницу
18 января 2017, 13:52
Водитель с места ДТП скрылся.
17 января на трассе Атырау – Дамба в черте поселка Жанаталап произошло ДТП со смертельным исходом.
На пешеходном переходе была сбита ученица 9-го класса местной школы, которая от полученных травм скончалась. Очевидцы сообщают, что водитель скрылся с места происшествия.
По словам местных жителей, они ещё с сентября просили власти установить на этом участке «лежачий полицейский», однако этого до сих пор не сделано.
К сожалению, нам так и не удалось получить официальную информацию от пресс-службы ДВД Атырауской области.
Мурат Султангалиев
Фото с сайта PNZdrive
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