Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили школьницу

18 января 2017, 13:52

Водитель с места ДТП скрылся.


17 января на трассе Атырау – Дамба в черте поселка Жанаталап произошло ДТП со смертельным исходом.

На пешеходном переходе была сбита ученица 9-го класса местной школы, которая от полученных травм скончалась. Очевидцы сообщают, что водитель скрылся с места происшествия.

По словам местных жителей, они ещё с сентября просили власти установить на этом участке «лежачий полицейский», однако этого до сих пор не сделано.

К сожалению, нам так и не удалось получить официальную информацию от пресс-службы ДВД Атырауской области.

Мурат Султангалиев
Фото с сайта PNZdrive

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также