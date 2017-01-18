В Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили школьницу

17 января на трассе Атырау – Дамба в черте поселка Жанаталап произошло ДТП со смертельным исходом.





На пешеходном переходе была сбита ученица 9-го класса местной школы, которая от полученных травм скончалась. Очевидцы сообщают, что водитель скрылся с места происшествия.





По словам местных жителей, они ещё с сентября просили власти установить на этом участке «лежачий полицейский», однако этого до сих пор не сделано.





К сожалению, нам так и не удалось получить официальную информацию от пресс-службы ДВД Атырауской области.





Мурат Султангалиев