В Астане таксист "работал" наводчиком для грабителей
18 января 2017, 13:53
Наводчика и его подельников поймали "по горячим следам".
В Астане по горячим следам задержали группу грабителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
При просмотре камер видеонаблюдения инспектор камеры ЦОУ на одной из улиц города заметил правонарушение. К месту проиcшествия были направлены автопатрули, которые задержали группу лиц, совершивших грабеж по улице Мустафина.
15 января в 05.00 час. двое мужчин около одного из столичных кафе попросили водителя машины, стоявшей около кафе, за определенную плату довезти их домой. Возле дома, когда они выходили из машины, к ним подбежали трое неизвестных и, применив физическую силу, ограбили. После чего злоумышленники попытались скрыться с места на этой же машине, с водителем которой они были в преступном сговоре. Но подозреваемых задержали оперативно прибывшие сотрудники полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследования по статье «Грабеж». Проводится расследование. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Ими оказались жители Южно-Казахстанской области в возрасте 23-х, 25-ти лет. Вещественные доказательства изъяты. Проверяется их причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.
Примечание: Для обеспечения безопасности в Астане функционируют порядка 800 камер видеонаблюдения ЦОУ, с помощью которых столичные полицейские принимают оперативные меры реагирования на совершенные преступления и правонарушения на улицах города. В 2016 году с их помощью раскрыто свыше 400 уголовных правонарушений, в том числе кражи, грабежи, угон автотранспортных средств, хулиганство, а также выявлено порядка 68 тысяч административных правонарушений, свыше 24 тыс. нарушений ПДД.
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