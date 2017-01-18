В Астане таксист "работал" наводчиком для грабителей

В Астане по горячим следам задержали группу грабителей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





При просмотре камер видеонаблюдения инспектор камеры ЦОУ на одной из улиц города заметил правонарушение. К месту проиcшествия были направлены автопатрули, которые задержали группу лиц, совершивших грабеж по улице Мустафина.





15 января в 05.00 час. двое мужчин около одного из столичных кафе попросили водителя машины, стоявшей около кафе, за определенную плату довезти их домой. Возле дома, когда они выходили из машины, к ним подбежали трое неизвестных и, применив физическую силу, ограбили. После чего злоумышленники попытались скрыться с места на этой же машине, с водителем которой они были в преступном сговоре. Но подозреваемых задержали оперативно прибывшие сотрудники полиции.





В настоящее время проводится досудебное расследования по статье «Грабеж». Проводится расследование. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Ими оказались жители Южно-Казахстанской области в возрасте 23-х, 25-ти лет. Вещественные доказательства изъяты. Проверяется их причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.



