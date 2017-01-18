Nissan испытает свой автопилот в Европе

В феврале 2017 года Nissan впервые проведет испытания беспилотных автомобилей на европейских дорогах общего пользования. Роботизированную версию электрокара Leaf, впервые показанную осенью 2015 года, будут тестировать в Лондоне.





Это проект является частью единой стратегии Nissan Intelligent Mobility, в рамках который разрабатываются все новые продукты и технологии японского автопроизводителя. В скором времени будет представлен Leaf второго поколения, который получит частичный автопилот, предназначенный для движения по скоростным шоссе в пределах выбранной полосы. Эта система под названием ProPILOT уже предлагается для минивэна Serena, вышедшего на японский рынок прошлым летом. Получит ее и обновленный кроссовер Qashqai, который должен поступить в продажу до апреля 2018 года.





На проходящем сейчас в Детройте международном автосалоне Nissan представил автопилотируемый седан Vmotion 2.0 со все той же технологией ProPILOT. Концепт, сопоставимый по размерам с Teana и Maxima, является предвестником будущих серийных седанов.



