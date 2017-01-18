Хорват и аргентинец установили два рекорда в матче первого круга Australian Open

Хорватский теннисист Иво Карлович пробился во второй круг Australian Open, одолев аргентинца Орасио Себальоса. Об этом сообщается на сайте турнира.





Встреча, продолжавшаяся 5 часов 14 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20 в пользу хорвата. Теннисисты обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете — 42. Предыдущее достижение принадлежало американцу Энди Роддику и марокканцу Юнесу Эль-Айнауи, которые решающую партию завершили со счетом 21:19 в пользу представителя США.





Кроме того, Карлович установил рекорд Australian Open по эйсам — 75. Прежнее достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону, который 51 раз подал навылет. Достижение зафиксировано в 2005 году в матче против американца Андре Агасси.





Самым продолжительным матчем в истории Открытого чемпионата Австралии на данный момент является финальная встреча турнира 2012 года, в которой серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5). Тогда спортсмены провели на корте 5 часов 53 минуты.





За выход в третий круг Карлович поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном, который одолел чеха Адама Павлашека (6:4, 4:6, 6:2, 6:3).





Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.