СМИ: Джордж Буш-старший госпитализирован в Техасе
18 января 2017, 14:47
Сообщается, что жизни экс-президента ничего не угрожает.
Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщила его официальный представитель Джин Бекер, передает ТАСС.
"С ним все в порядке", - сказала она, выразив надежду, что Буш-старший вернется домой уже через пару дней. Причины госпитализации 41-го президента США Бекер не уточнила.
В последние годы Буш-старший испытывает постоянные проблемы со здоровьем и неоднократно попадал в больницу. В 2015 году он упал у себя дома и сломал один из шейных позвонков. Недавно экс-политик сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января.
Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. До этого он был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.
Его старший сын, также названный Джорджем Бушем, стал 43-м президентом США. Младший сын Джеб, занимавший пост губернатора штата Флорида, вел борьбу за выдвижение официальным кандидатом Республиканской партии на президентских выборах в 2016 году, но на этапе праймериз уступил Трампу.
Фото: © EPA/Aidan Crawley
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