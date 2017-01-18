СМИ: Джордж Буш-старший госпитализирован в Техасе

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщила его официальный представитель Джин Бекер , передает ТАСС .





"С ним все в порядке", - сказала она, выразив надежду, что Буш-старший вернется домой уже через пару дней. Причины госпитализации 41-го президента США Бекер не уточнила.





В последние годы Буш-старший испытывает постоянные проблемы со здоровьем и неоднократно попадал в больницу. В 2015 году он упал у себя дома и сломал один из шейных позвонков. Недавно экс-политик сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января.





Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. До этого он был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.





Его старший сын, также названный Джорджем Бушем, стал 43-м президентом США. Младший сын Джеб, занимавший пост губернатора штата Флорида, вел борьбу за выдвижение официальным кандидатом Республиканской партии на президентских выборах в 2016 году, но на этапе праймериз уступил Трампу.



