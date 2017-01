Как в сети издеваются над новым дизайном «Ювентуса»

В понедельник «Ювентус» шокировал миллионы болельщиков новостью о смене логотипа. Ребрендинг произвели ни с того, ни с сего — естественно, не спросив мнения фанатов. Минималистичный дизайн похвалили немногие, а Twitter переполнился едкими комментариями в адрес дизайнеров.

Некоторые болельщики предположили, что на логотипе изображены заглавная и строчная буквы «j», другие открыто заявляли, что клуб сэкономил на дизайнере.

Okay, but is it one J in bubble writing or an upper-case J reclining on a lower-case j? We need answers. pic.twitter.com/x2SCzsgLgy

Другие предложили перевернуть логотип.

«Ювентус» — лидер итальянского футбола. Естественно, болельщики не оставили без внимания и тему подкупа судей.

If you're wondering where the inspiration behind this new Juve logo came from, it's right in front of your eyes. pic.twitter.com/2hST60hxXL