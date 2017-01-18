На острове Ява медведей заживо превратили буквально в мумий
18 января 2017, 15:05
В клетке у медведей не видно ни еды, ни даже питьевой воды.
На индонезийском острове Ява, видимо, кончилась и вода, и провизия. Раз все, что достается обитателям зоопарка – крошки хлеба от посетителей, сообщает Vesti.kg.
Это видео набирает просмотры в Youtube, и уже побудило к действиям защитников животных. На нем тощие медведи с торчащими ребрами стоят на задних лапах, буквально вымаливая у посетителей скудную еду: крекеры и сладости. При этом в клетке у медведей не видно ни еды, ни даже питьевой воды. Все, что их окружает – бетонные выступы и какая-то мутная жижа. Видимо, это «бассейн», в котором животные, теперь лишь отдаленно напоминающие медведей (видимо, Гималайских – ред.), должны прохлаждаться.
Унизительная ситуация, в которой оказались заключенные зоопарка, побудила защитников животных начать сбор подписей под петицией о закрытии «зоны» и наказании руководства и ответственных лиц.
А комментаторы в сети уже предложили скормить мишкам «смотрителей» и тех, кто довел животных до такого состояния.
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