Налог при продаже квартиры казахстанцы будут платить с 2020 года

Казахстанцы будут платить налог в 10% при продаже квартиры, находящейся в собственности более года, начиная с 1 января 2020 года, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Ардак Тенгебаев, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему на сайте ведомства.

«Изменения в статьи 180-1, 180-2 Налогового кодекса вводятся в действие с 01.01.2020 г., до 01.01.2020 года действует прежний порядок уплаты, т. е. если физическое лицо реализует квартиру, находящуюся на праве собственности более года с даты регистрации права собственности, то имущественный доход не возникает, соответственно представление декларации по индивидуальному подоходному налогу не требуется», - говорится в ответе главы КГД.

При этом отмечается, что если физическое лицо реализует имущество, находящееся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности, то возникает имущественный доход.

«При возникновении такого дохода физическому лицу необходимо представить декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен такой доход, и уплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10% от такого дохода не позднее 10 апреля», - отметил А.Тенгебаев.