Где в Астане выявили некачественный бензин

В Астане Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК проведен мониторинг качества автомобильного бензина и дизельного топлива, реализуемых на автозаправочных станциях города. Как оказалось из 13 проб автомобильного бензина 3 пробы (23%) бензина не соответствовали требованиям ТР ТС 013/2011. Обнаружено содержание серы в бензине производства АО «Газпром-Омский НПЗ», производства ОАО «Башнефть» и объемная доля бензола в бензине производства ОАО «Башнефть», сообщает Zakon.kz

Мониторинг провели в ноябре-декабре 2016 года на АЗС: ТОО «Sinooil» (Кургальджинская трасса, 116, ул. Кравцова, 8), ТОО «Новая АЗС» (АЗС «Compass», ул. Косшыгулулы, 3), ТОО «Газпром нефть Казахстан» (пр. Богенбай батыра, 24), ТОО «Ойл» (ул. С. Сейфуллина, 63/4), АЗС ТОО «Номад Ойл» (ул. Керей Жанибек хандар, 9).

Также были проверены 5 проб дизельного топлива, из которых 1 проба (20%) топлива не соответствовала требованиям ТР ТС 013/2011 по температуре вспышки топлива производства ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» (АЗС ТОО «Новая АЗС», ул. Косшыгулулы, 3). По всем фактам реализации несоответствующего бензина, субъекты предпринимательства привлечены к административной ответственности.