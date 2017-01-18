Отравившиеся гамбургерами в Уральске не имеют претензий к хозяину кафе

Теперь переболевшие сальмонеллезом экс-клиенты «Бургер Стрит +» претензий к Кубикешову не имеют.

— Мой подзащитный выплатил 26 из 29 пострадавших моральный и материальный ущерб и теперь люди претензий к нему не имеют, — пояснила адвокат. – Все выплаты были сделаны еще на этапе досудебного расследования. Согласно Конституции РК, на гражданина не может быть одновременно заведено уголовное и гражданское дело по одному и тому же факту, поэтому я как защитник прошу суд закрыть данное гражданское дело.

Об этом сегодня, 18 января, сообщила адвокат Кубикешова Айгуль Орынбекова на гражданском суде.

Сам Нариман Кубикешов от комментарий категорически отказался ( фотографироваться он также не стал).





— Мой клиент сейчас находится в состоянии депрессии, он очень сожалеет о случившемся, и уже принес извинения своим клиентам — объяснила поведение своего подзащитного адвокат Орынбекова.





Однако адвокат Департамента по защите прав потребителей Эльмира Киматова была не в курсе того, что ответчик Кубикешов уже выплатил моральный ущерб отравившимся в кафе.