С 1 января 2017 года для производителей нефтепродуктов обязательна установка КПУ

ДГД по Жамбылской области сообщает, что согласно Закону РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года № 463- IV (далее - Закон) реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляется с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета для производителей нефтепродуктов с 1 января 2017 года, для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти, розничных реализаторов нефтепродуктов - с 1 января 2018 года.

При этом в соответствии с подпунктом 12-1 статьи 8 Закона приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта 2016 года № 126 утверждены Правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета.

Кроме того, уведомляем о том, что в случае реализации и (или) отгрузки отдельных видов нефтепродуктов производителями нефтепродуктов без контрольных приборов учета (КПУ) либо минуя КПУ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в следующих размерах:

на физических лиц - в размере 150 МРП, на субъектов малого предпринимательства - в размере 225 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 350 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 800 МРП, с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения (подпункт 8) пункта 5 статьи 281 КоАП). Указанные меры административного взыскания для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти, розничных реализаторов нефтепродуктов предусмотрены с 1 января 2018 года.

Также сообщаем, что Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177 акционерное общество «Национальные информационные технологии» определено оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов.