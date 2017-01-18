Наташу Королеву не пускают в Киев похоронить бабушку
18 января 2017, 15:43
В октябре 2016 года СБУ без объяснения причин закрыла родившейся в Киеве певице въезд в страну на пять лет.
Российская певица Наташа Королева не может попасть в Киев на похороны бабушки. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА…..а я не могу прилететь Ее похоронить…..", — написала Королева.
Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что дадут певице разрешение приехать на похороны.
В октябре 2016 года СБУ без объяснения причин закрыла родившейся в Киеве певице въезд в страну на пять лет. Королева обжаловала это решение в суде, заседание назначено на 16 марта 2017 года.
Наташа Королева не единственная российская артистка, которой запретили въезд на территорию Украины. В стране существует "черный список" деятелей культуры, в него входят более 80 человек, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Григорий Лепс.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839882-c6378616f785b66adcdc9110e8627830
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также