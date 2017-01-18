Наташу Королеву не пускают в Киев похоронить бабушку

В октябре 2016 года СБУ без объяснения причин закрыла родившейся в Киеве певице въезд в страну на пять лет.

Российская певица Наташа Королева не может попасть в Киев на похороны бабушки. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram, сообщает РИА Новости





"Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА…..а я не могу прилететь Ее похоронить…..", — написала Королева.



Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!! Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST





Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что дадут певице разрешение приехать на похороны.





В октябре 2016 года СБУ без объяснения причин закрыла родившейся в Киеве певице въезд в страну на пять лет. Королева обжаловала это решение в суде, заседание назначено на 16 марта 2017 года.



