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Наташу Королеву не пускают в Киев похоронить бабушку

18 января 2017, 15:43

В октябре 2016 года СБУ без объяснения причин закрыла родившейся в Киеве певице въезд в страну на пять лет.


Российская певица Наташа Королева не может попасть в Киев на похороны бабушки. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА…..а я не могу прилететь Ее похоронить…..", — написала Королева.

Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что дадут певице разрешение приехать на похороны.

В октябре 2016 года СБУ без объяснения причин закрыла родившейся в Киеве певице въезд в страну на пять лет. Королева обжаловала это решение в суде, заседание назначено на 16 марта 2017 года.

Наташа Королева не единственная российская артистка, которой запретили въезд на территорию Украины. В стране существует "черный список" деятелей культуры, в него входят более 80 человек, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Григорий Лепс.

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