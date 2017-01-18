Апелляционные слушания: Хамро Суванова пытаются уличить в недостоверных показаниях

В Алматинском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб на приговор первой инстанции, заявленных адвокатами и осужденными Л.Рах, М.Паз, И.Мисировым и Б.Шалбаевым, а также потерпевшим Х.Сувановым,





Слушание началось с опроса потерпевшего Хамро Суванова, который в очередной раз заявил о том, что считает Лилию Рах непричастной к его похищению, и не имеет к ней никаких претензий.





- Паз Мири - это основной организатор и участник всего этого. И она не признает, и не говорит правды в суде... ...Я считаю, что мое похищение и все самое ужасное со мной происходило после ломбарда. И Лилия Рах не была вообще в курсе всего того, что происходило после ломбарда. Паз Мири прекрасно это знает, и она может заявить об этом... ... Человек (прим.ред.: Мири Паз ) не говорит правды в суде. Из-за этого человека вообще все произошло, этот человек организовал все это , - сказал Суванов.





Потерпевший просит апелляционную коллегию при вынесении решения принять во внимание его показания, данные в суде.





- Я бы хотел попросить уважаемый суд не отталкиваться только от моих первоначальных показаний, - сказал Суванов.





Он не отказывается от показаний, данных в ходе досудебного расследования, но считает, что в них допущен ряд "опечаток".





- Мы уже сталкивались с тем, что в допросах есть несколько опечаток. Изначально в заявлении моем, когда я писал заявление, я рассказывал все, что происходило со мной в тот период, потому что я остался без связи с 6 июля, я рассказывал все со дня моего прилета и до дня освобождения... ... Я указал в заявлении и Рах Лилию Робертовну, и других участников, Награда, Дениса, Мисирова, Шалбаева указал там, хотя в аэропорту их не было. Тогда еще на тот момент я не понимал и не разделял, откуда произошло похищение. Там есть несколько таких опечаток , - сказал Суванов, отвечая на вопрос адвоката Л.Рах Владимира Хана о том, как получилось, что в первоначальном допросе потерпевший указал, что парень по имени Саша требовал возвращения денег Мири Паз, а на следующем допросе он уже сказал, что тот требовал деньги Паз и Рах.





В свою очередь, адвокат Мири Паз Салимжан Мусин заострил внимание на этих "опечатках", а также на других моментах в показаниях и действиях Суванова, которые, в конечном итоге, отразились на приговоре суда первой инстанции.





- Тогда получается, что ваше заявление о привлечении к уголовной ответственности Паз, Рах, Дениса, Награда и неизвестных лиц является ложным? - Задал Суванову вопрос адвокат Мусин, добавив: - Вы в нем указали, что эти лица непосредственно похитили вас в аэропорту.





На что Суванов ответил, что на тот момент, когда он писал заявление, и давал первые показания, он, во-первых, был в шоковом состоянии, во-вторых, еще не разделял от кого именно исходила инициатива похищения, и когда именно, в каком месте, оно состоялось.





- Как расценивать те показания, в которых вы говорите, что моя подзащитная и Лилия Рах похитили вас в аэропорту? Это ложные показания или действительные?, - следующий вопрос Мусина. Потерпевший Суванов не согласен с определением, что эти показания ложные. Он ответил, что в той части, где указано о том, что Рах похитила его из аэропорта, показания не соответствуют действительности.





Еще на одно противоречие в показаниях Суванова указал Мусин.





- В офисе Паз Мири и Рах Лилия копались в моих личных вещах, в рюкзаке и в чемодане. Паз Мири забрала у меня паспорт и сказала, чтобы я никуда не уехал. Копалась Лилия Рах в ваших вещах? - интересуется Мусин.





- В тот момент, когда Мири Паз открыла мое портмоне, рвала фотографии моей матери, сестры и т.д., в тот момент портмоне было открыто. И когда Лилия Робертовна зашла, рюкзак, вещи, все было открыто, тогда она достала карты, и, опять таки, я не был против этого, - ответил Суванов.





Эти и другие вопросы, пытающиеся выявить противоречия, задавали адвокаты осужденных потерпевшему. Так, адвокат Бахыта Шалбаева Абдраимова отметила следующее: "Органами уголовного преследования сам факт похищения зафиксирован 6 июля. Сейчас вы стали утверждать, что факт похищения был в ломбарде. Вы сейчас можете ответить, где, в каком месте вас захватили, соответственно похитили?" . Хамро Суванов в очередной раз подтвердил, что считает, что это произошло после выхода из ломбарда. На что адвокат Абдраимова поинтересовалась: "Были ли вы свободны в своих действиях и желаниях в период с 6 июля по 9, то есть до ломбарда?" . Из ответа Суванова следует, что уже в этот период он был не свободен в своих действиях и желаниях, не мог пользоваться сотовым телефоном. А действия неустановленного следствием Александра, который "охранял" его в доме в Исыке, сопровождал в кафе и в ломбард, можно оценить как захватнические.





Опрос потерпевшего продолжился после обеда. Как отметил председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Б.Караманов, обращаясь к Суванову:





- Я буквально веду ваш допрос, вернее, ваши пояснения, и по ходу, после того, что задали адвокаты, у меня еще больше возникает к вам вопросов, потому что нет логики в ваших показаниях.





А адвокатам судья, после очередного дублирующего вопроса потерпевшему, сделал следующее замечание:





- У меня такое ощущение, что вы в суде первой инстанции вообще ничего не выясняли. Вы повторяете одни и те же вопросы, только каждый со своей позиции. Что вы делали в суде первой инстанции?





Апелляционные слушания продолжаются. Впереди выступления адвокатов, и, вероятно, самих осужденных.





Напомним , в Алматинском городском суде начались слушания по делу Л.Рах, М.Паз, И.Мисирова и Б.Шалбаева. Потерпевший Суванов просит более строгого наказания для Мири Паз, а Лилию Рах просит освободить.



