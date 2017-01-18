MINI зарядила новый Countryman
18 января 2017, 16:07
Новый JCW Countryman оснащается самым мощным двигателем в истории MINI.
Кроссовер MINI Countryman второго поколения, дебютировавший прошлой осенью в Лос-Анджелесе и уже оцененный в рублях, получил спортивную версию John Cooper Works (JCW). Ее премьера состоится только в апреле на автосалоне в Шанхае, но автопроизводитель уже раскрыл все подробности о новинке.
Новый JCW Countryman оснащается самым мощным двигателем в истории MINI – 2,0-литровым 231-сильным с крутящим моментом в 350 Нм. Он может работать в сочетании с шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом Steptronic, полный привод ALL4 входит в стандартное оснащение. Вне зависимости от выбранной КПП заряженный Countryman разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды – на 0,8 секунды быстрее 192-сильного Cooper S Countryman ALL4. Максимальная скорость составляет 234 км/ч. Напомним, в первом поколении JCW Countryman был 218-сильным.
В числе других особенностей нового MINI JCW Countryman – 18-дюймовые литые диски, спортивная подвеска, тормозная система Brembo, аэродинамический обвес с большими воздухозаборниками спереди, светодиодные фары в стандартном оснащении, особый интерьер со спортивными сиденьями, переключатель режимов вождения MINI Driving Modes, система комфортного доступа и «личный помозник мобильности» MINI Connected.
Текст: Александр Орехов
Фото: MINI
Via cartimes
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