В Италии произошло сильное землетрясение
18 января 2017, 16:32
Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.
В Центральной Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Как сообщает местный телеканал Rai 24, толчки ощущались даже в Риме. Сам очаг находился на глубине десять километров.
Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. Информации о разрушениях пока также нет.
Фото www.rivitalia.com
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