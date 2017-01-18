В Италии произошло сильное землетрясение

Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.

В Центральной Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Как сообщает местный телеканал Rai 24, толчки ощущались даже в Риме. Сам очаг находился на глубине десять километров.













Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. Информации о разрушениях пока также нет.



