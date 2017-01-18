Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Италии произошло сильное землетрясение

18 января 2017, 16:32

Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.


В Центральной Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Как сообщает местный телеканал Rai 24, толчки ощущались даже в Риме. Сам очаг находился на глубине десять километров.



Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. Информации о разрушениях пока также нет.

Фото www.rivitalia.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также