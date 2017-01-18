Павлодарский полицейский спас 8-летнего мальчика

Приказом начальника Департамента внутренних дел старшина полиции Даулет Мухамедсалыков за бдительность и оперативные действия награжден благодарственным письмом.

Старшина полиции отдела внутренних дел г. Аксу Мухамедсалыков Даулет спас жизнь 8-летнему мальчику , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Полицейский взвода дорожно-патрульной полиции отдела внутренних дел г.Аксу старшина полиции Даулет Мухамедсалыков в свой выходной день, проезжая по ул. Царева, увидел, как мальчик перебегал дорогу и вдруг исчез из поля зрения. Даулет подъехав к месту происшествия, стал искать мальчика и увидел открытый канализационный люк, из которого доносился истошный крик.





Заглянув в люк, он увидел мальчика, который был на дне колодца с водой. Колодец глубиной около 5-ти метров, откуда самостоятельно выбраться было невозможно и, чтобы достать Бахтияра, нужна была лестница.





Действовать нужно было очень быстро, ребенок мог замерзнуть или захлебнуться. В это время мимо проезжала грузовая машина. Даулет остановил ее, по счастливой случайности у водителя оказалась лестница. С помощью лестницы полицейский спустился в колодец и вытащил ребенка. До приезда "скорой" Даулет оказал испугавшемуся мальчику первую помощь и, закутав его в свою куртку, успокаивал.





Отец мальчика обратился с благодарственным письмом к начальнику Департамента внутренних дел Павлодарской области генерал-майору полиции Кожаеву Марату.