Павлодарский полицейский спас 8-летнего мальчика
18 января 2017, 16:35
Приказом начальника Департамента внутренних дел старшина полиции Даулет Мухамедсалыков за бдительность и оперативные действия награжден благодарственным письмом.
Старшина полиции отдела внутренних дел г. Аксу Мухамедсалыков Даулет спас жизнь 8-летнему мальчику, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Полицейский взвода дорожно-патрульной полиции отдела внутренних дел г.Аксу старшина полиции Даулет Мухамедсалыков в свой выходной день, проезжая по ул. Царева, увидел, как мальчик перебегал дорогу и вдруг исчез из поля зрения. Даулет подъехав к месту происшествия, стал искать мальчика и увидел открытый канализационный люк, из которого доносился истошный крик.
Заглянув в люк, он увидел мальчика, который был на дне колодца с водой. Колодец глубиной около 5-ти метров, откуда самостоятельно выбраться было невозможно и, чтобы достать Бахтияра, нужна была лестница.
Действовать нужно было очень быстро, ребенок мог замерзнуть или захлебнуться. В это время мимо проезжала грузовая машина. Даулет остановил ее, по счастливой случайности у водителя оказалась лестница. С помощью лестницы полицейский спустился в колодец и вытащил ребенка. До приезда "скорой" Даулет оказал испугавшемуся мальчику первую помощь и, закутав его в свою куртку, успокаивал.
Отец мальчика обратился с благодарственным письмом к начальнику Департамента внутренних дел Павлодарской области генерал-майору полиции Кожаеву Марату.
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