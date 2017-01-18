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В Алматы мужчину госпитализировали после конфликта на дороге

18 января 2017, 16:52

По неофициальной информации, драка произошла из-за того, что водители не поделили дорогу.


В центре Алматы сегодня днем между водителями произошел конфликт, в результате которого один из них попал в больницу, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе пересечения проспектов Достык и аль-Фараби. Очевидцы сфотографировали машину и сидящего в ней избитого мужчину. По неофициальной информации, драка произошла из-за того, что водители не поделили дорогу.

Как сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи, в 13.40 в поступило сообщение о том, что по ул.Заводская, 40 был избит мужчина. Прибывшие медики госпитализировали его с ссадинами и травмами в 7 Горбольницу.


фото очевидца

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