В Алматы мужчину госпитализировали после конфликта на дороге
18 января 2017, 16:52
По неофициальной информации, драка произошла из-за того, что водители не поделили дорогу.
В центре Алматы сегодня днем между водителями произошел конфликт, в результате которого один из них попал в больницу, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе пересечения проспектов Достык и аль-Фараби. Очевидцы сфотографировали машину и сидящего в ней избитого мужчину. По неофициальной информации, драка произошла из-за того, что водители не поделили дорогу.
Как сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи, в 13.40 в поступило сообщение о том, что по ул.Заводская, 40 был избит мужчина. Прибывшие медики госпитализировали его с ссадинами и травмами в 7 Горбольницу.
фото очевидца
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