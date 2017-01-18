В Алматы мужчину госпитализировали после конфликта на дороге

По неофициальной информации, драка произошла из-за того, что водители не поделили дорогу.

В центре Алматы сегодня днем между водителями произошел конфликт, в результате которого один из них попал в больницу





Инцидент произошел в районе пересечения проспектов Достык и аль-Фараби. Очевидцы сфотографировали машину и сидящего в ней избитого мужчину. По неофициальной информации, драка произошла из-за того, что водители не поделили дорогу.





Как сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи, в 13.40 в поступило сообщение о том, что по ул.Заводская, 40 был избит мужчина. Прибывшие медики госпитализировали его с ссадинами и травмами в 7 Горбольницу.



