СМИ: заказ на теракт в ночном клубе в Стамбуле поступил от ИГ из Ракки
18 января 2017, 16:54
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь.
Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле был осуществлен по приказу "эмира" террористической группировки "Исламское государство" в сирийской Ракке, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
Накануне власти Турции заявили о задержании исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула — уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова.
"Я прибыл в Турцию через Иран в январе прошлого года после получения приказа принять участие в войне в Сирии и поселился в провинции Конья. Там я получил приказ из Ракки совершить теракт в новогоднюю ночь на площади Таксим (в Стамбуле)", — цитирует газета показания террориста.
По его словам, из-за усиленных мер безопасности на площади Таксим "эмир" ИГ в Ракке дал ему задание найти другую цель.
"Я проехал на такси вдоль побережья (Босфора) около 10 часов вечера, и клуб Reina показался мне хорошей целью, там не были усилены меры безопасности. Я передал эту информацию человеку, который дал мне приказ, и он приказал мне напасть на Reina. Затем я поехал домой, взял оружие и атаковал клуб", — сообщил Машарипов.
По данным источника издания, выйти на след террориста помогли показания его сообщников, также граждан Узбекистана, задержанных в провинции Хатай на юге Турции. В тот момент, когда полиция ворвалась в его дом, Машарипов пытался спрятаться под кроватью.
Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.
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