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Какая погода ожидает казахстанцев на Крещение

18 января 2017, 16:55

Ранее синоптики сообщали, что 17-19 января на большей территории РК ожидались умеренные морозы без осадков.


Практически на большую часть территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Температура воздуха:

- на западе ночью 10-22, днем 5-15 мороза;
- на северо-западе ночью 15-25, днем 7-15 мороза;
- на севере и в центре ночью 18-28, днем 8-16 мороза;
- на востоке ночью 15-20, на северо-востоке области 25-30 мороза, днем 7-17 мороза;
- в южных регионах ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днем 0-5 тепла, местами 1-6 мороза.

г. Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -20-22°С, днем -10-12°С.
г.Алматы -7, днем - 3°С.

Ранее синоптики сообщали, что 17-19 января на большей территории РК ожидались умеренные морозы без осадков. Как мы видим, как таковых суровых крещенских морозов не наблюдается.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

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