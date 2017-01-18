Какая погода ожидает казахстанцев на Крещение
18 января 2017, 16:55
Ранее синоптики сообщали, что 17-19 января на большей территории РК ожидались умеренные морозы без осадков.
Практически на большую часть территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Температура воздуха:
- на западе ночью 10-22, днем 5-15 мороза;
- на северо-западе ночью 15-25, днем 7-15 мороза;
- на севере и в центре ночью 18-28, днем 8-16 мороза;
- на востоке ночью 15-20, на северо-востоке области 25-30 мороза, днем 7-17 мороза;
- в южных регионах ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днем 0-5 тепла, местами 1-6 мороза.
г. Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -20-22°С, днем -10-12°С.
г.Алматы -7, днем - 3°С.
Ранее синоптики сообщали, что 17-19 января на большей территории РК ожидались умеренные морозы без осадков. Как мы видим, как таковых суровых крещенских морозов не наблюдается.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839899-8ab9b3ff2c51254741e1adb4c928ff2c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также