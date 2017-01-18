Opel показал преемника Meriva

Компания Opel официально представила совершенно новый кроссовер Crossland X. В товарной линейке бренда эта модель займет место компактвэна Meriva.

Габариты новинки – 4212x1765x1590 мм. Таким образом, Crossland X немного короче, ужи и ниже кроссовера Mokka X. Кроме того, в отличие от «Мокки», для которой опционально доступен полный привод, «Кроссленд» будет исключительно переднеприводным. Информация по моторной гамме пока не раскрыта – производитель сообщил лишь, что новый городской кроссовер получит широкий выбор двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном газе. Они будут сочетаться с механической и автоматической коробками передач.

Для Opel Crossland X доступны адаптивные светодиодные фары, панорамная крыша, камера заднего вида со 180-градусным обзором, мультимедийные системы с сенсорным экраном диаметром до 8 дюймов и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, проекционный дисплей, система предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, круиз-контроль с ограничителем скорости, продвинутый парковочный ассистент и ряд других умных помощников, отвечающих за комфорт и безопасность. Задние сиденья можно сдвинуть вперед на 150 мм, увеличив объем багажника с 410 до 520 литров. При сложенном заднем ряде багажный отсек вмещает до 1255 литров груза.





Публичный дебют Opel Crossland X состоится 1 февраля в Берлине. Затем кроссовер должны привезти на Женевский автосалон.



