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Опубликован список самых предсказуемых интернет-паролей

18 января 2017, 17:04

Американская компания Keeper опубликовала список самых популярных интернет-паролей.


Проанализировав базы, которые уже утекли в открытый доступ, эксперты выяснили, что чаще всего для защиты пользователи выбирают комбинацию 123456. Именно так выглядят 17% всех паролей, сообщает ntv.ru.

На втором месте по популярности 123456789, на третьем — qwerty, то есть опять все клавиши подряд только с буквами.

В десятку самых популярных комбинаций также вошли 111111, password, 123123, 123321, google, 987654321 и 666666.

А на 15-м месте оказалась абракадабра, которую используют боты, чтобы регистрироваться на разных сайтах и спамить.



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