Кайрат Мами встретился с Послом Федеративной Республики Германия в Казахстане

Сегодня Председатель Верховного Суда Кайрат Мами встретился с Послом Федеративной Республики Германия в Казахстане Рольфом Мафаэлем.

На встрече Председатель Верховного Суда отметил достигнутый уровень взаимоотношений Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии, как одного из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе. «В этом году мы будем отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы нами достигнут прочный политический консенсус в пользу динамичного укрепления двусторонних связей по широкому спектру взаимодействия» - сказал К. Мами.

Также в рамках беседы Председатель Верховного Суда Казахстана проинформировал гостей о проводимых реформах судебной системы, инициированных Президентом страны Н.Назарбаевым в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех». Так особое внимание было уделено совершенствованию механизма разрешения споров с участием инвесторов. Стоит отметить что с 2016 года в Верховном Суде Республики Казахстан успешно функционирует специализированная коллегия по рассмотрению инвестиционных споров.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность данной встречи в контексте создания благоприятных условий для обмена опытом, информацией и достижениями в судебных системах двух стран.