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Новости за сегодня

Россия предлагает Казахстану обменяться излишками энергетических мощностей

 

Россия реализует в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) крупные интеграционные проекты в области энергетики и предлагает странам Азиатского энергокольца, включая Казахстан, рассмотреть вопрос об обмене сезонными и суточными излишками мощности. Об этом во вторник заявил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в Бангкоке, выступая на площадке Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), передает CA-news.

Россию интересует идея создания Азиатского энергокольца, предполагающая объединение энергосистем таким стран, как Россия, КНР, Япония, Монголия, Республика Корея, и Казахстан.

«С этой целью необходимо продвинуться в вопросах, связанных с более эффективным энергоснабжением региона и решением вопросов, связанных с обменом сезонными и суточными излишками мощностей», - говорит Кирилл Молодцов.

По его словам, в рамках этого проекта могли бы быть объединены мощности российских малых ГЭС, ветряные и солнечные установки других заинтересованных стран.

В ходе своего выступления в Бангкоке Молодцов также подчеркнул, что, согласно основным прогнозам, именно на страны АТР придется львиная доля общемирового прироста потребления электроэнергии в ближайшие 20 лет.

«Наиболее высокий уровень развития будет именно в тех государствах, которые пока не до конца энергетически обеспечены. Это позволит строить современные, высокотехнологичные системы энергетики практически с чистого листа», - считает Кирилл Молодцов.

Для справки: ЭСКАТО - крупнейшая региональная комиссия ООН, занимающаяся вопросами содействия социально-экономическому развитию стран АТР. Ее членами являются 53 государства. Россия входит в ЭСКАТО с момента ее основания в 1947 году. Штаб-квартира ЭСКАТО расположена в Бангкоке.

18 января 2017, 17:14
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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