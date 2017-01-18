В Актюбинской области произошли назначения

Аян Ыкылас cтал руководителем управления сельского хозяйства Актюбинской области, а Дастан Аманов назначен руководителем управления государственных закупок Актюбинской области.

Распоряжением акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева Ыкылас Аян Саулетович назначен руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Актюбинской области», сообщила пресс-служба областного акимата.

Ыкылас Аян Сәулетович родился в 1976 году. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт-ата по специальности бухгалтер-экономист, университет «Туран Астана» по специальности бакалавр правоведения.

Трудовую деятельность начал в 1993 году рабочим совхоза Кумжиек Казалинского района Кызылординской области. Позднее работал заведующим сектора налогового комитета по Казалинскому району, акимом Кумжиекского сельского округа, заместителем директора департамента по развитию перерабатывающей промышленности и Всемирной торговой организаций Министерства сельского хозяйства РК.

С апреля 2014 года занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области.

Дастан Аманов назначен руководителем управления государственных закупок Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева Аманов Дастан Серикович назначен руководителем ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области», сообщает пресс-служба областного акимата.

Аманов Дастан Серикович родился в 1977 году. Окончил Актюбинский сельскохозяйственный колледж по специальности экономист-бухгалтер, Алматинскую академию экономики и статистики по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частной структуре. Работал ведущим специалистом отдела строительства города Актобе, заведующим сектором, заместителем начальника этого же отдела. Позднее возглавил отдел автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области, позднее назначен заместителем руководителя управления управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области.

С декабря 2016 года - заместитель руководителя ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области».

Жанат Сисекенова