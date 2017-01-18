В США подростки чуть не растоптали педагога во время драки

На видео также видно, как несколько девочек бьют свою сверстницу.

В средней школе в Питтсбурге (США) подростки затеяли массовую потасовку, в которую вмешались учителя. Одного из них школьники свалили на пол и буквально прошлись по нему ногами. Об этом сообщает The Daily Mail. В сети появилось видео с нешуточными разборками.





По невыясненным причинам в средней школе Gateway High School в Питтсбурге между старшеклассниками завязалась драка.





Предположительно, массовую потасовку в школьной столовой затеяли шестеро подростков. Учителя попытались остановить побоище, но для того, чтобы пробраться к дерущимся подросткам, им приходилось залезать на столы и стулья.





Один из педагогов упал, когда пытался разнять школьников, и они буквально прошлись по нему ногами.









На видео также видно, как несколько девочек бьют свою сверстницу.





Сейчас расследованием причин массовой драки занимается полиция Питтсбурга. Какое наказание ожидает участников потасовки, пока неизвестно.





Родители учащихся школы Gateway High School прокомментировали выложенное в соцсетях видео с дракой и назвали своих чад животными.





Известно также, что директор учебного заведения инцидент не комментирует и на звонки не отвечает.



