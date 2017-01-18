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В центральной Италии произошли еще два мощных подземных толчка

18 января 2017, 17:47

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясения были зафиксированы в 10.25 (12.25 мск) в центральном регионе. Магнитуда первого толчка составила 5,3, второго – 5,7, третьего — 5,6.


Еще два сильных подземных толчка произошли в центральной Италии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясения были зафиксированы в 10.25 (12.25 мск) в центральном регионе. Магнитуда первого толчка составила 5,3, второго – 5,7, третьего — 5,6.


​Эпицентр находится более чем в 100 километрах к востоку от Рима, при этом толчки ощущались в историческом центре итальянской столицы.


Власти Рима после землетрясения проводят эвакуацию из метро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Движение поездов в метро приостановили из соображений безопасности, проводятся необходимые технические проверки. Также сообщалось об эвакуации здания итальянского МИД, нескольких школ и офисного здания в центре Рима, где располагается банк BNL.

Кроме того, эвакуированы жители загородных населенных пунктов в зоне поражения, передает агентство Франс Пресс.


Экстренные службы подняли в воздух вертолеты для оценки последствий землетрясения. Пока сообщений о разрушениях зданий не поступало.

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного регулирования Кристос Стилианидес заявил в своем Twitter, что ЕС готов оказать Италии всю необходимую помощь.

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