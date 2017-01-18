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Новости за сегодня

Пожар в Almaty Towers: Арест директору «Батутного центра» продлен

 

Директору ТОО «Батутный центр» в бизнес-центре AlmatyTowers Даурену Туякову продлили арест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продлили (арест) до трех месяцев, до 12 февраля», - рассказали в пресс-службе алматинского городского суда.

Как сообщалось, о задержании Даурена Туякова стало известно 12 ноября. Он был водворен в изолятор временного содержания по подозрению в преступлении по статье 292 ч.3 УК РК «Нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия».

Напомним, информация о возгорании в бизнес-центре Almaty Towers в Центр оперативного управления ДВД города Алматы поступила 6 ноября в начале седьмого вечера. Из здания были эвакуированы 80 человек.

Площадь возгорания составила 1800 кв.м. в результате пожара погиб сварщик, на следующий день в завалах были найдены тела еще пятерых человек. Ими оказались студенты алматинских вузов.

 

18 января 2017, 17:48
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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