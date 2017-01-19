В Алматы затопило Ташкентский тракт
19 января 2017, 00:09
На месте работают сотрудники ДЧС.
В Алматы из берегов небольшой речки вышла вода, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Затоплен тротуар, участок дороги. Вышедшая из берегов вода продолжает разливаться и может подмерзнуть к утру. На месте работают сотрудники ДЧС. Рядом находится частный сектор и ГКБ №7.
Подробности выясняются.
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