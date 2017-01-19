Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Алматы затопило Ташкентский тракт

19 января 2017, 00:09

На месте работают сотрудники ДЧС.


В Алматы из берегов небольшой речки вышла вода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Затоплен тротуар, участок дороги. Вышедшая из берегов вода продолжает разливаться и может подмерзнуть к утру. На месте работают сотрудники ДЧС. Рядом находится частный сектор и ГКБ №7.

Подробности выясняются.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также