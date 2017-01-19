Трамп придумал слоган для президентской кампании 2020 года

По словам Трампа, эта фраза означает для него "рабочие места, промышленность, военную силу, заботу о ветеранах".

Дональд Трамп в интервью Washington Post сообщил слоган, под которым он намерен бороться за президентское кресло в 2020 году, сообщает сообщает РИА Новости





"Сохраним Америку великой, восклицательный знак", — сообщил Трамп.





"Я уверен, что мы будем (великими – ред.), это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я этим поделился", — добавил он.





Во время интервью Трамп попросил одного из своих юристов зарегистрировать слоган в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Именно так он поступил со слоганом своей первой президентской кампании – "Сделаем Америку великой снова". В результате оппоненты политика уже не могли использовать эту фразу в выступлениях.





Как отмечает Washington Post, штаб Трампа тратил больше средств на выпуск кепок с этим слоганом, чем на соцопросы, рекламу на ТВ и политических консультантов. Противники республиканца посмеивались, но кепки оказались хорошим рекламным носителем и способом сбора средств.





"Думаю, я тот, кто разбирается в маркетинге", — отметил Трамп.





Идея такого слогана пришла ему в голову еще в ноябре 2012 года. "Я чувствовал, что у нас проблемы с рабочими местами. Я смотрел, сколько разных недугов у нашей страны, и с границами, и с безопасностью, и с законом и порядком. Затем, конечно, я подумал о торговле и спросил себя: "Что было бы хорошо?" Я сидел за столом, как сейчас, и сказал: "Сделать Америку снова великой", — поделился политик.





По словам Трампа, эта фраза означает для него "рабочие места, промышленность, военную силу, заботу о ветеранах".





Особое внимание избранный президент планирует уделить вооруженным силам. "Мы покажем, как укрепляем вооруженные силы, мы будем выставлять их напоказ. Возможно, они пройдут парадом по Пенсильвания-авеню, пролетят над Нью-Йорком и Вашингтоном", — рассказал он.



