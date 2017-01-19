Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Обама заявил, что стремился к конструктивным отношениям с Россией

19 января 2017, 02:00

Также уходящий президент США заявил, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной.


Президент США Барак Обама в среду заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией, сообщает РИА Новости.

"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства", — отметил он на своей заключительной пресс-конференции.

По словам Обамы, "мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества". Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.

Также уходящий президент США заявил, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной.

Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом США станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

Дмитрий Злодорев.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также