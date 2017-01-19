Обама заявил, что стремился к конструктивным отношениям с Россией

Также уходящий президент США заявил, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной.

Президент США Барак Обама в среду заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией, сообщает сообщает РИА Новости





"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства", — отметил он на своей заключительной пресс-конференции.





По словам Обамы, "мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества". Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.





Также уходящий президент США заявил, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной.





Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом США станет избранный в ноябре Дональд Трамп.





Дмитрий Злодорев.



