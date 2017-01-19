Обама заявил, что стремился к конструктивным отношениям с Россией
19 января 2017, 02:00
Также уходящий президент США заявил, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной.
Президент США Барак Обама в среду заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией, сообщает РИА Новости.
"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства", — отметил он на своей заключительной пресс-конференции.
По словам Обамы, "мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества". Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.
Также уходящий президент США заявил, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной.
Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом США станет избранный в ноябре Дональд Трамп.
Дмитрий Злодорев.
Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839948-a1f8aefa356b4ed88a3a18d0df19c74d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также