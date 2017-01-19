Православные казахстанцы отмечают Крещение Господне
19 января 2017, 06:15
Вечером в храмах начинается богослужение.
Сегодня, 19 января один из главных 12 христианских праздников - Крещение Господне (Богоявление) отмечает Православная церковь, сообщает Zakon.kz.
Считается, что необходимо очиститься от грехов в Сочельник, таким образом подготовиться к празднику. Поэтому 18 января в Сочельник православные люди соблюдают пост, который длится всего один день.
Вечером в храмах начинается богослужение. После службы происходит освящение воды. Ведь самым главным атрибутом праздника является святая вода. Верующие отправляются купаться в прорубь.
В Алматы массовые купания проходили в восьми специально установленных местах оборудованных купелями. Для безопасного проведения мероприятия, спасатели Службы спасения г.Алматы дежурили в Никольском соборе и в Вознесенском кафедральном соборе. Для прихожан установили пункты обогрева. Купание также было организовано:
Храм Христа Спасителя г. Алматы ул. Саина/ Райымбека, 455
Параскевинский храм г. Алматы ул. Жансугурова
Богоявленский храм г. Алматы ул. Садовников, 196
Крестовоздвиженский храм г. Алматы мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37 б
Храм святых Кирилла и Мефодия п. Первомайский ул. Центральная, 86-84
Благовещенский храм п. Алатау (Институт ядерной физики).
Здесь безопасность обеспечивали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда и алматинского филиала Центра Медицины Катастроф КЧС МВД РК.
На всех восьми объектах дежурили врачи «Станции скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения г.Алматы.
Фото: пресс-служба ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы»
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