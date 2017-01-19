Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Православные казахстанцы отмечают Крещение Господне

19 января 2017, 06:15

Вечером в храмах начинается богослужение.


Сегодня, 19 января один из главных 12 христианских праздников - Крещение Господне (Богоявление) отмечает Православная церковь, сообщает Zakon.kz.

Считается, что необходимо очиститься от грехов в Сочельник, таким образом подготовиться к празднику. Поэтому 18 января в Сочельник православные люди соблюдают пост, который длится всего один день.

Вечером в храмах начинается богослужение. После службы происходит освящение воды. Ведь самым главным атрибутом праздника является святая вода. Верующие отправляются купаться в прорубь.

В Алматы массовые купания проходили в восьми специально установленных местах оборудованных купелями. Для безопасного проведения мероприятия, спасатели Службы спасения г.Алматы дежурили в Никольском соборе и в Вознесенском кафедральном соборе. Для прихожан установили пункты обогрева. Купание также было организовано:

Храм Христа Спасителя г. Алматы ул. Саина/ Райымбека, 455

Параскевинский храм г. Алматы ул. Жансугурова

Богоявленский храм г. Алматы ул. Садовников, 196

Крестовоздвиженский храм г. Алматы мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37 б

Храм святых Кирилла и Мефодия п. Первомайский ул. Центральная, 86-84

Благовещенский храм п. Алатау (Институт ядерной физики).

Здесь безопасность обеспечивали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда и алматинского филиала Центра Медицины Катастроф КЧС МВД РК.

На всех восьми объектах дежурили врачи «Станции скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения г.Алматы.






Фото: пресс-служба ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы»



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также