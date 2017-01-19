Антарктида раскололась
19 января 2017, 06:33
Длина трещины составляет около 40 километров.
В Антарктиде обнаружена трещина длиной более сорока километров, угрожающая британской полярной станции, сообщает Life.ru.
Антарктическое управление Великобритании показало видео, на котором беспилотному летательному аппарату удалось снять гигантскую трещину, образовавшуюся в ледяном покрове Антарктиды.
Длина трещины составляет около 40 километров, а её распространение привело к временному закрытию национальной станции Halley VI.
От трещины, образовавшейся на шельфовом леднике самого южного континента, до станции британских учёных всего 17 километров, и, вполне возможно, разлом продолжит расширяться. Пока непонятна причина его образования — связана она с процессом глобального потепления или нет, учёные смогут ответить после изучения образовавшегося разлома.
Halley VI — это британская полярная станция на шельфовом леднике Бранта в море Уэдделла в Антарктиде. Станция обслуживается Антарктическим управлением Великобритании и занимается исследованием земной атмосферы. Именно на Халли были сделаны замеры, рассказавшие всему миру об обнаружении озоновой дыры в 1985 году. Станция всё время перестраивается и не имеет постоянного здания, поэтому каждый её следующий вариант получает номер. В настоящее время действует уже шестое поколение Halley.
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