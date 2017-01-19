Неизвестные обстреляли фейерверками генкосульство Турции в Цюрихе
19 января 2017, 06:55
В настоящее время полицейские не располагают данными о возможных исполнителях преступления.
Полиция швейцарского Цюриха проводит расследование нападения на генеральное консульство Турции, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в среду утром - неизвестные выпустили в сторону посольства несколько фейерверков, чем повредили фасад здания и разбили одно из окон. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.
В настоящее время полицейские не располагают данными о возможных исполнителях преступления.
В конце 2016 года в Цюрихе произошла стрельба в районе Исламского центра. Вечером 19 декабря 2016 года неизвестный в темной одежде и маске вошел в молельный дом, где находились порядка десяти человек, в основном выходцев из Африки, и произвел несколько выстрелов. Полиция сообщила, что двое прихожан были тяжело ранены, еще один человек получил ранения средней тяжести.
Фото: Рен ТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839952-aebc8e24fe5029ef0ce1e0ee15e6f8e6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также