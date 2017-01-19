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Неизвестные обстреляли фейерверками генкосульство Турции в Цюрихе

19 января 2017, 06:55

В настоящее время полицейские не располагают данными о возможных исполнителях преступления.


Полиция швейцарского Цюриха проводит расследование нападения на генеральное консульство Турции, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в среду утром - неизвестные выпустили в сторону посольства несколько фейерверков, чем повредили фасад здания и разбили одно из окон. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.

В настоящее время полицейские не располагают данными о возможных исполнителях преступления.
В конце 2016 года в Цюрихе произошла стрельба в районе Исламского центра. Вечером 19 декабря 2016 года неизвестный в темной одежде и маске вошел в молельный дом, где находились порядка десяти человек, в основном выходцев из Африки, и произвел несколько выстрелов. Полиция сообщила, что двое прихожан были тяжело ранены, еще один человек получил ранения средней тяжести.

Фото: Рен ТВ

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