В Бразилии бандиты сожгли автобусы, перевозившие заключенных в тюрьмы
19 января 2017, 07:21
Три автобуса и машина правительственных структур были сожжены прямо на дороге.
Не менее 15 автобусов, микроавтобусов и автомобилей были сожжены в бразильском городе Натал в момент, когда власти объявили о переводе части заключенных из местной тюрьмы в другие пенитенциарные учреждения после бунта в конце минувшей недели, сообщает РИА Новости.
Тогда в тюрьме Натала погибли 26 человек, 15 их которых были обезглавлены. Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка.
Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что три автобуса и машина правительственных структур были сожжены прямо на дороге. Еще 12 автобусов загорелись в гараже компании, которой они принадлежат. Сейчас власти выясняют, есть ли прямая связь между переводом 220 заключенных и массовым поджогом транспортных средств в Натале.
Фото: REUTERS/ Stringer
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