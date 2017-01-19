В Бразилии бандиты сожгли автобусы, перевозившие заключенных в тюрьмы

Тогда в тюрьме Натала погибли 26 человек, 15 их которых были обезглавлены. Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка.





Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что три автобуса и машина правительственных структур были сожжены прямо на дороге. Еще 12 автобусов загорелись в гараже компании, которой они принадлежат. Сейчас власти выясняют, есть ли прямая связь между переводом 220 заключенных и массовым поджогом транспортных средств в Натале.