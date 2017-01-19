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Лавина сошла на отель в Италии

19 января 2017, 07:36

В настоящий момент пропавшими без вести числятся три человека.


На отель в центре Италии обрушилась снежная лавина, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел в среду, 18 января. Лавина сошла на гостиницу «Риджопиано» в провинции Пескара региона Абруццо.

В настоящий момент пропавшими без вести числятся три человека. Однако, по другим данным, в отеле в момент схода лавины находились 20 постояльцев.

Власти выясняют обстоятельства произошедшего, на место направляются спасатели.


Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

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