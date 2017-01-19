В Китае обнаружили кирпичные гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет

Гробницы были обнаружены археологами в уезде Гуйдун городского округа Чэньчжоу. Всего были найдены три гробницы, крыши которых сделаны из клинообразных кирпичей, украшенных различными узорами.





Согласно информации археологов, одна из гробниц относится к окончанию династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры), вторая гробница, предположительно, была построена во время начала правления династии Западная Цзинь (265-316 годы нашей эры). Археологи продолжают устанавливать возраст третьей гробницы.