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В Китае обнаружили кирпичные гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет

19 января 2017, 08:51

Гробницы были обнаружены археологами в уезде Гуйдун городского округа Чэньчжоу.


В провинции Хунань на юго-востоке Китая обнаружены кирпичные гробницы, возраст которых превышает 1,7 тысячи лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Гробницы были обнаружены археологами в уезде Гуйдун городского округа Чэньчжоу. Всего были найдены три гробницы, крыши которых сделаны из клинообразных кирпичей, украшенных различными узорами.

Согласно информации археологов, одна из гробниц относится к окончанию династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры), вторая гробница, предположительно, была построена во время начала правления династии Западная Цзинь (265-316 годы нашей эры). Археологи продолжают устанавливать возраст третьей гробницы.

Фото: AFP

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