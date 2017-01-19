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СМИ: в Испании по запросу ФБР задержан российский программист

19 января 2017, 09:05

Станислава Лисова подозревают в причастности к хакерским атакам.


Испанская полиция задержала в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола программиста из России, которого подозревают в причастности к хакерским атакам, сообщает ТАСС со ссылкой на RT.

Жителя Таганрога Станислава Лисова взяли под стражу в Барселоне еще 13 января. Как сообщила супруга Лисова, он работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов, а в Испанию прилетел в отпуск. "Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа", - приводит RT слова Дарьи Лисовой. "Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола", - сказала она.

Сейчас Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле, россияне уже наняли адвоката, который в настоящее время входит в суть дела. Супруга Лисова опасается, что решение об экстрадиции россиянина в США будет принято в Мадриде без суда, она также отмечает, что власти Испании не могут предоставить ей всю необходимую информацию по задержанию супруга, потому что запрос был инициирован американской стороной.

Пресс-секретарь посольства РФ в Мадриде заявил RT, что власти королевства "официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина Станислава Лисова в Барселоне, где он сейчас находится под стражей". По словам дипломата, сотрудники посольства и генконсульства уже установили контакт с испанскими правоохранителями, чтобы защищать интересы россиянина. Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина.

На запросы RT от ФБР и Интерпола ответа не последовало, а в Госдепартаменте комментировать ситуацию отказались.

Фото: Вести.Ru

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