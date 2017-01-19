На территории РК закрыты доступы к сайтам, призывающим к суициду

Прокуратура Наурызбайского района закрыла сайты, содержащие порнографические видео и призывы к суициду, передает Zakon.kz.

«В ходе мониторинга СМИ, в том числе интернет-ресурсов, выявлены и закрыты доступы на всей территории страны 7 интернет сайтов размещающих киновидео продукции порнографического и специального сексуально-эротического характера, а также 7 интернет-ресурсов книги «50 дней до моего самоубийства», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Сообщается, что книга «50 дней до моего самоубийства» содержит информацию по дискредитации авторитета родителей, подрыва доверия к ним, а также текстовую информацию, показывающей несовершеннолетних в опасных местах и ситуациях, в том числе попытку суицида.

Прокуратурой района было внесено 2 исковых заявления о запрете на всей территории РК распространения продукции иностранного СМИ на 14 сайтах.

Решениями Наурызбайского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме и 14 сайтов были закрыты для всеобщего доступа.

Помимо этого, в соцсетях Instagram и VKontakte были выявлены 12 сообществ, содержащих фото и видеоматериалы порнографического характера и призывы к суициду.

По результатам мониторинга социальных сетей прокуратурой Наурызбайского района направлено письмо в вышестоящую прокуратуру для принятия мер по блокированию доступа к данным группам через уполномоченный орган Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.