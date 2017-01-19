В «деле о плавающем Лексусе» в Костанайской области накажут настоящего виновника ДТП

Полную картину произошедшему дали фотоснимки с записей камер ЦОУ, на которых четко видно, что на месте ДТП среди патрульных полицейских и иных лиц ранее обвиненного нет.

Дело о «плавающем» Лексусе вновь будут расследовать и рассматривать в суде. Костанайский областной суд рассмотрел жалобу руководства ТОО «Мега». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.





Дело о «плавающем» Лексусе прогремело на всю Костанайскую область. В 5 микрорайоне дорогостоящий автомобиль ночью 9 ноября 2016 года влетел в яму с водой. В этом месте ТОО «Мега» проводились ремонтные работы. Тогда никто не пострадал. Водителю удалось выбраться. «Лексус» ушёл под воду полностью. Виновником ДТП выступил 66-летний Магауия Мукимбеков. Состоялся суд. Мукимбекова признали виновным. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 10 МРП (21210 тенге) в доход государства.





«Однако с таким решением на согласилось руководство ТОО «Мега». Ведь по мнению этой стороны, за рулем иномарки находился вовсе не Мукимбеков. В апелляционной жалобе представитель фирмы просил отменить постановление адмсуда Костаная и направить материал в органы МВД для установления и привлечения к ответственности настоящего нарушителя»,- отмечено в информации пресс-службы областного суда.





В свою очередь, защитник Мукимбекова просил суд также отменить постановление и производство по делу в отношении него прекратить. По доводам адвоката Мукимбекова, ДТП произошло по вине ТОО «Мега». По его словам, фирма не обеспечила безопасность объезда траншеи.





«В суде апелляционной инстанции доводы стороны Мукимбекова не нашли подтверждения. Согласно схеме ДТП и фотографиям в деле по ул. Арыстанбекова со стороны пр. Абая, проезжая часть была полностью перекрыта ямой, а также имелось трехметровое переносное ограждение с установленными на нем дорожными знаками «Въезд запрещен», «Дорожные работы». Более того, были озвучены свидетельские показания, которые опровергают присутствие Мукимбекова на месте ДТП. Свидетели, наблюдавшие и принимавшие участие в эвакуации двоих молодых людей подтвердили это», — говорится в информации областного суда.





Результаты медицинского освидетельствования показали, что молодые люди, находившиеся в автомобиле, были в алкогольном опьянении. Один из эвакуированных лиц является родным сыном Мукимбекова. Помимо свидетельских показаний, полную картину произошедшему дали и фотоснимки с записей камер ЦОУ, на которых четко видно, что на месте ДТП среди патрульных полицейских и иных лиц Магауи Мукимбекова нет.





В итоге областной суд постановление суда первой инстанции отменил и вынес новое постановление. Производство по делу в отношении гражданина Мукимбекова прекращено за отсутствием в его действиях состава правонарушения. Также суд обязал УВД с учетом данного постановления привлечь к ответственности настоящего виновника ДТП.





Кроме того, в адрес ДВД Костанайской области вынесено частное постановление о выявленных грубых нарушениях законности при производстве по делу об административном правонарушении в отношении Мукимбекова сотрудниками УВД Костаная для принятия мер реагирования.





«Данное дело вызвало широкий общественный резонанс с обсуждением поведения Магауи Мукимбекова, вводящего правоохранительные органы и суд в заблуждение и игнорирующего закон. В связи с этим в отношении Мукимбекова, являющегося руководителем частного учреждения «Костанайский современный многопрофильный колледж» областным судом также приняты меры. В Министерство образования и науки РК направлено письмо о привлечении его к ответственности, что предусмотрено п.п.6п.3 статьи 45 Закона РК «Об образовании» за подобные нарушения», — отмечено в информации пресс-службы областного суда.





Постановление суда вступило в законную силу.





В пресс-службе ДВД Костанайской области пояснили, что по частному постановлению суда об устранении нарушений, со стороны департамента области принимаются меры реагирования.





"В случае подтверждения виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Также сообщаем, что 9 января по вновь открывшимся обстоятельствам к административной ответственности по статье 608 ч 3 «Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения» привлечены молодые люди, которые находились в автомашине", - отметили в областном ДВД.



