Акимат Астаны и прокуратура проведут проверку КСК

Деятельность большинства КСК не устраивает жителей столицы, а основной проблемой кооперативов собственников квартир является непрозрачность их деятельности, а также отсутствие общей информационной системы. Об этом сегодня на общественных слушаниях, посвященных деятельности КСК заявил аким Астаны Асет Исекешев, передает Zakon.kz.

Около 500 человек, в числе которых представители КСК, управляющих организаций, коммунальных предприятий, а также горожане, собрались во Дворце школьников, чтобы озвучить свои жалобы и внести предложения относительно работы обслуживающих организаций. Добавим, что это второй с начала года диалог между городскими властями и населением. Асет Исекешев отметил, что решение системных вопросов в сфере КСК невозможно без проведения общественных слушаний.

«Данная сфера является особо важной для столицы, ведь они напрямую связаны с жизнью жителей города. Поэтому акиматом города данной проблеме всегда уделяется особое внимание. В сфере обслуживания жилого фонда существует немало проблемных вопросов относительно работы кооперативов собственников квартир. КСК работают, но деятельность большинства КСК не устраивает граждан», - отметил Асет Исекешев.

Проект «е-КСК» вниманию участников общественных слушаний презентовали представители АО «Астана Innovations». Проект направлен на внедрение автоматизированных решений в деятельность кооперативов собственников квартир для улучшения коммуникации между ними и жителями. В качестве результата ожидается повышение качества обслуживания и прозрачность финансовой отчетности управляющих компаний и КСК перед жителями, ежегодное пополнение местного бюджета. Кроме того, приложение позволить инициировать официальную регистрацию КСК.

Проект «е -КСК» предусматривает создание «личного кабинета» жителя, посредством которого можно будет оставлять заявки в КСК на услуги электрика, сантехника и т.д. Заявка оставляется в мобильном приложении, где, к примеру, электрик может переназначить время. Также в «личном кабинете» будет возможность просмотра уведомлений от КСК (к примеру, обратиться с просьбой переставить автотранспорт во время уборки снега). Кроме того, предусмотрена рассылка финансовой отчетности.

«КСК может опубликовывать в приложении всех неплательщиков. Вы будете видеть, кто не оплатил услуги КСК. Будут выявлять недобросовестных жильцов, составляться рейтинги КСК по городу. Повысится конкуренция и качество обслуживания. Мы накапливаем опыт внедрения городских технологий для масштабирования в республике. Это первый большой проект в масштабе целого города по стране», - рассказала заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» Жаннат Дубирова.

Горожане в нынешних общественных слушаниях приняли активное участие. Только посредством социальных сетей в адрес акимата поступило более тысяч сообщений с жалобами и предложениями. Все они будут обработаны, систематизированы и внесены в программу развития Астаны.

Добавим, что общественные слушания проходят на базе созданного по поручению акима города Совета по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации. Главная цель деятельности созданной структуры- всестороннее развитие города и реализация программы развития с участием экспертного сообщества. Выявлением наиболее интересных проектов горожан и содействию их развитию будет заниматься Бюро городских решений.

«Если у жителей столицы есть какие-то проекты, они всегда могут обратиться на наш сайт. Наша основная задача - выстраивание процесса коммуникации. То есть мы организовываем общественные слушания, приглашаем заинтересованных лиц. Наша задача сегодня - выстроить максимально открытый диалог»,- рассказал руководитель Бюро городских решений Даурен Кайсаров.

Даурен Кайсаров также рассказал, что после проведений слушаний в 24 часа специалисты Бюро публикуют все материалы, озвученные в ходе диалога, и в течение 15 дней любой желающий сможет направить свои рекомендации, комментарии, которые в последующем будут внесены на рассмотрение городских властей. Вопросы и предложения принимаются по адресу info@suraa.kz или WhatsApp- сообщениями по номеру +77007172109.

По итогам общественных слушаний аким города поручил своему заместителю Сергею Хорошуну в течение месяца совместно с прокуратурой Астаны и жилищной инспекцией провести проверку правомерности действий со стороны КСК и случаев, где имеются факты нарушений прав граждан.

Совету устойчивого развития Астаны совместно с Бюро городских решений в течение месяца поручено разработать комплексный план мероприятий по улучшению работы КСК и предоставить на утверждение. Кроме того, Асет Исекешев поручил создать рабочую группу из числа представителей акимата, КСК и горожан, которая будет заниматься рассмотрением системных вопросов.