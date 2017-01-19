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Новости за сегодня

Перенесены дни отдыха на Наурыз и День столицы

 

Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха в 2017 году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени Премьер-Министр РК подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха в текущем году.

Согласно Постановлению дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года.

 

19 января 2017, 09:22
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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