Президент Международного фонда защиты свободы слова отметила небывалую открытость при обсуждении законопроекта по вопросам СМИ

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева отметила высокую степень открытости обсуждения поправок в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, сообщает Казинформ.

«Я хочу выразить благодарность Министерству информаций и коммуникаций за небывалую доселе открытость и солидарность с гражданским обществом в работе над этим проектом. Мы не первый десяток лет пытаемся работать с уполномоченным органом по законодательству и такой степени открытости действительно не было. Это очень важно», - подчеркнула она, выступая сегодня на общественном обсуждении.

По ее словам, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций» действительно предлагает ряд норм, которые имеют очень большое практическое значение для журналистов.

«Например, то, что теперь предлагается не приостанавливать деятельность СМИ на три месяца за ошибки публикации в выходных данных. Это важно. Важно то, что действительно усилена защита детей. Важно то, что расширены основания для освобождения от ответственности с тем, что появилось расширенное понимание официальных сообщений», - подчеркнула Тамара Калеева.

Тем временем, участники встречи так и не пришли к единому мнению о норме закона об информатизации, в котором будут содержаться требования к интернет-ресурсам. Речь идет, о процедуре аутентификации перед размещением комментария пользователем.

Напомним, общественное обсуждение законодательных поправок состоялось в Министерстве информации и коммуникаций в режиме видеоконференцсвязи. В публичном обсуждении приняли участие эксперты, представители общественных объединений, региональных средств массовой информации.

Дамир Байманов