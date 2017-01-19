Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

На станции Алматы-2 горел пассажирский вагон

19 января 2017, 10:05

Жертв и пострадавших нет.


На ж/д станции Алматы-2 произошел пожар в пассажирском вагоне, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 19 января в 8.40 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении резервного пассажирского вагона, находившегося на формировании состава на запасных путях станции железнодорожного вокзала Алматы-2.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 8.51 часов. В отцепленном вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара.

Пожар был ликвидирован в 9.10 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Предварительная причина - оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе.



Иллюстративное фото: Престиж

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также