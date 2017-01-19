На станции Алматы-2 горел пассажирский вагон
19 января 2017, 10:05
Жертв и пострадавших нет.
На ж/д станции Алматы-2 произошел пожар в пассажирском вагоне, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 19 января в 8.40 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении резервного пассажирского вагона, находившегося на формировании состава на запасных путях станции железнодорожного вокзала Алматы-2.
Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 8.51 часов. В отцепленном вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара.
Пожар был ликвидирован в 9.10 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.
Предварительная причина - оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе.
Иллюстративное фото: Престиж
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