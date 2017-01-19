Глава «Правительства для граждан» покинул свой пост

Председатель Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Еренчинов Данияр Кагазбекович оставил пост, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.

«Сегодня, 18 января, Председатель Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия. Совет директоров Государственной корпорации принял отставку Еренчинова Данияра Кагазбековича», - говорится в сообщении.

Еренчинов Данияр Кагазбекович родился 29 ноября 1971 года в Алма-Ате, КазССР. В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет. В 2008 году окончил обучение в Гуманитарном университете им. Д.А Кунаева.

Трудовой стаж:

· Начальник отдела сбыта, начальник управления делами филиалов, директор ТОО «Казсельмаш» (1994-1999);

· Заместитель начальника, начальник управления №1 РГП «Резерв» (1999);

· Член правления ОАО «Астана-Финанс» (2000-2001);

· Управляющий директор ОАО «Сеймар» (2001-2005);

· Генеральный директор, Председатель правления акционерного общества «Компания «Казовощпром» (2005-2007);

· Президент акционерного общества «ДАСУ», председатель правления группы компаний «Омега-Инвест» (2007-2012);

· Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 29.10.2013 - Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан) (04.2012-2014);

· Председатель Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (с 29.04.2016)

Прочие должности:

· Председатель попечительских советов ОФ «Фонд выпускников РСФМШИ» и Республиканской специализированной физико-математической СШ-интерната имени О. Жаутыкова для одаренных детей